Juliano Cazarré anuncia o nascimento do 6º filho, Estevão

Juliano Cazarré anunciou o nascimento de seu filho, Estevão, na tarde deste sábado (2). O ator publicou uma foto do bebê ao lado de um texto simulando como se o recém-nascido tivesse escrito.

“Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e tô tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais!!! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: – A vida quer viver.”

Estevão é o sexto filho de Juliano Cazarré. Ao lado de sua mulher, Letícia Cazarré, ele é pai de Vicente, de 11 anos, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1, que nasceu com uma cardiopatia. Durante a gravidez, Letícia chamou atenção por revelar um diagnóstico de burnout, em dezembro do ano passado.

Letícia Cazarré já chegou a comentar que a questão de parar ou não de ter filhos após a sexta gravidez é difícil e, por questões religiosas e filosóficas que ambos seguem, não cabe a eles rejeitar ou não um filho.

“Essa pergunta é estranha para quem entende o que é a abertura à vida e à prática. Nossa cultura – humanista, cientificista, secularista – já muito nos separou de Deus e da noção de que certas coisas (como os filhos que vamos ter) não estão e não deveriam estar sob o controle da nossa vontade e nosso ‘pensamento’. Um filho é uma pessoa criada e desejada por Deus, e confiada a nós, pais. Não é simplesmente rejeitar. Quando você entende isso e entende também que o casamento, o matrimônio, é uma promessa nossa para Deus e de Deus para nós, você percebe que Ele é quem vai decidir quantos filhos vocês terão”, disse.

