Laticínio estuda instalação de unidade em São José do Calçado

O prefeito de São José do Calçado, Cuíca (PSB), no Caparaó Capixaba, recebeu na manhã desta terça-feira (12), dois representantes da empresa Laticínios Mais Vida. O objetivo da visita foi estudar a viabilidade da instalação de uma nova unidade de laticínios na região.

A visita que, contou com a presença do vereador Paulinho do Zuza, teve como foco a análise do terreno e da estrutura local para avaliar o potencial de construção da nova fábrica.

Júlio Xavier e Manoel Xavier, representantes da Laticínios Mais Vida, ficaram entusiasmados com o que viram em São José do Calçado, destacando a qualidade do terreno e a infraestrutura disponível na cidade.

No entanto, ressaltaram que a decisão final sobre a construção da nova unidade ainda está em processo de estudo e análise. A possível instalação do laticínio traria benefícios econômicos para a região, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento local.

Parque Industrial

O Governador Renato Casagrande (PSB), inaugurou na última sexta-feira (8), o Parque Industrial do município de São José do Calçado. O parque possui 90 mil metros quadrados de extensão com 26 lotes para a instalação de empresas.

Além disso, no local, foi construída uma estação elevatória de esgoto bruto e rede de coleta de águas pluviais, além de uma área de lazer com pista de caminhada em torno do lago natural e passeio público com concreto moldado. Também foram realizados os serviços de paisagismo, pavimentação e iluminação de última geração.

Crédito: PMSJC