Lula anuncia construção de Ifes em Muniz Freire

Ifes em Muniz Freire será realidade. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou, oficialmente, nesta segunda-feira (12), a construção de uma unidade do Instituto Federal na cidade do Caparaó.

Por meio da sua rede social, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a informação e comemorou a chegada de mais um instituto federal ao Estado.

“Excelente notícia para a educação capixaba! O presidente Lula anunciou hoje a construção de mais um IFES em nosso estado, que será em Muniz Freire. Um grande avanço que vai gerar mais oportunidades para o desenvolvimento e formação dos nossos jovens!”, escreveu.

A novidade já vinha sendo especulada por parlamentares, que intercederam para que o Ministério da Educação contemplasse o Espírito Santo com o Ifes em Muniz Freires.

Quem antecipou a novidade foi o deputado estadual João Coser.

Segundo Coser, a bancada federal capixaba, com os deputados Helder Salomão (PT) e Jackeline Rocha (PT), o senador Fabiano Contarato (PT) e a deputada estadual Iriny Lopes (PT) também fizeram parte da articulação para que a educação do Espírito Santo pudesse ter mais essa alternativa de ensino.

“Um esforço coletivo pra potencializar a educação do ES. Um país que educa a sua população é um país com grande perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, de inclusão social. Então a gente está extremamente animado com essa notícia!”, disse o deputado estadual.