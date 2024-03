Lojas do Open em Venda Nova e Guaçuí devem gerar 500 empregos

O anúncio do Grupo Perim sobre a construção e instalação de duas unidades do Open Atacado e Varejo em Guaçuí, na região do Caparaó, e em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, deixou os moradores das cidades animados.

As obras dos dois empreendimentos podem gerar 100 empregos indiretos em cada uma das cidades. De acordo com a assessoria de imprensa do Grupo Perim, a estimativa leva em conta as variações das fases da obra.

Já os empregos diretos para atuação nas lojas são de 150 vagas para cada unidade. Ou seja, as obras e instalações devem gerar uma média de 500 empregos diretos e indiretos.

Essas vagas são abertas pelo menos três meses antes das conclusões das obras. Segundo a assessoria de imprensa do Grupo, a primeira fase de contratação dos funcionários de áreas especificas começam antes, pois demandam mais treinamento.

No entanto, a assessoria explicou que existem momentos nas obras em que são abertas muitas frentes de trabalho. Isso resultado na geração de muitos empregos. Mas, em determinados momentos, como no início, por exemplo, a demanda de mão de obra é pouca. As obras serão coordenadas por uma empresa terceirizada.

Portanto, com a conclusão das obras, o Grupo Perim realiza a contratação de quem fazer atuar nas unidades. Além das vagas para as indústrias do Grupo, caixas, embaladores, repositores, também são selecionados profissionais para atuarem como promotores, degustadores, entre outros.

No entanto, ainda não há uma data definida para o início ou conclusão das obras. Até o momento, o Grupo Perim informou somente as localizações dos empreendimentos em Venda Nova do Imigrante e Guaçuí.

Lojas Open em Venda Nova e Guaçuí

O Open Atacado e Varejo de Venda Nova do Imigrante será construído na avenida Ângelo Altoé, no bairro Bananeiras.

Já em Guaçuí, a área está comprada e está dentro de plano de expansão. A unidade será construída às margens da BR-482, no Loteamento Gregório Gil Trigo (ao lado da Escola Monsenhor Miguel dos Sanctis – Polivalente).

