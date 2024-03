Luxo e regalias: como é a vida de Anna Carolina Jatobá fora da cadeia

Desde que passou a cumprir a pena de 26 anos e 8 meses em regime aberto, ou seja, fora da prisão, Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada, Isabella Nardoni, assassinada aos 5 anos em 2008, foi flagrada aproveitando a vida longe das grades.

Anna Carolina Jatobá deixando a cadeia. Foto: Reprodução

Ela foi vista mergulhando na praia do Guarujá, em São Paulo, bem como participou da cerimônia de formatura do filho mais velho no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista.

O próximo compromisso de Anna Carolina é uma festa de casamento noturna, na qual ela será madrinha. A informação é do blog True Crime, do jornalista e escritor Ullisses Campbell, do O Globo.

Segundo Campbell, a primeira aparição da mulher em festas ocorreu em 3 de fevereiro deste ano: a formatura do filho mais velho, hoje com 19 anos.

Um detalhe chama a atenção: a cerimônia começou às 21h. Porém, de acordo com as regras do regime aberto, Anna Jatobá deve estar em casa entre 20h e 6h. No entanto, ela conseguiu aval da Justiça de SP para comparecer ao evento.

Anna Jatobá e Isabella Nardoni. Foto: Reprodução

Anna Carolina Jatobá passou férias no Guarujá

Em 4 de dezembro de 2023, a condenada solicitou autorização para passar férias em um condomínio de luxo no Guarujá, alegando que os filhos estariam por lá durante as férias escolares.

A defesa alegou “amor materno” e afirmou que ambos os filhos passaram quase toda a vida “sem a presença da mãe, o que, consequentemente, gerou um vácuo afetivo”.

Por sua vez, o Ministério Público não concordou e destacou que não havia “justificativa plausível” para aceitar o pedido. “Além de se mostrar incompatível com o anseio de construção de uma sociedade séria ao observar uma cidadã que se encontra em cumprimento de pena após ceifar a vida da enteada, de forma dolosa, viajar para outra comarca em férias”, escreveu o promotor.

Mesmo com a tentativa do MP de barrar a ida de Anna Carolina para o Guarujá, a Justiça aceitou todos os argumentos da defesa. Dessa forma, permitiu que a condenada passasse as férias com os filhos por 30 dias (de 19 de dezembro a 18 de janeiro).

Madrinha em festa de casamento

O próximo compromisso de Anna Carolina será a festa de casamento de Beatriz de Souza e de Ronny Mota Leocadio. O evento está marcado para 15 de março, em São Paulo.

Ela informou à Justiça que a noiva é afilhada do marido, Alexandre Nardoni, também padrinho do casal. Ele segue preso em Tremembé, onde cumpre pena de 30 anos por matar a filha e arremessá-la do sexto andar.

A defesa de Anna Jatobá afirmou que o compromisso é relevante no sentido de ela ressocializar porque “se trata de um evento importante para fortalecer os vínculos familiares”. Os noivos chegaram a assinar uma declaração justificando a presença do casal de condenados.

O MP foi contrário à decisão e sugeriu algumas medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica. A Justiça acabou aprovando a ida de Anna Carolina ao casamento, mesmo sendo após as 20h. Além disso, vetou o uso do equipamento de monitoração.

Fonte: Metrópoles