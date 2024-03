Mãe procura filho que desapareceu na semana do casamento em Cachoeiro

O desaparecimento do jovem Marcelo Lucas Araujo Mariano, de 23 anos, em Cachoeiro, tem deixado a família preocupada. O jovem desapareceu após sair de casa na noite do último domingo (10), em Itaoca Pedra, no Sul do Espírito Santo.

A mãe do jovem, Rosane da Silva, contou que Marcelo saiu de casa no dia para fazer um trabalho de pintura em Cachoeiro. “Meu filho saiu na noite do último domingo (10), por volta das 20h39, usando camisa verde e uma bolsa marrom. Ele é desenhista e disse que iria terminar um desenho na casa do cliente dele em Cachoeiro”, contou.

No entanto, Roseane disse que o filho chegou a entrar em contato com ela na última segunda-feira (11). “Marcelo me ligou às 11h, dizendo que o celular estava sem muita carga e desde então, estamos sem notícias dele”, lamentou a mãe.

Leia também: Motorista morre em acidente grave na BR-262 em Marechal Floriano

Segundo Roseane, Marcelo está de casamento marcado para acontecer no sábado (16), no município onde mora com a família. “Meu filho está noivo e com o casamento marcado no cartório na sexta-feira (15), e na igreja no sábado (16), em Itaoca Pedra”, relatou.

A Polícia Civil está investigando o caso e a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim está realizando as diligências. A polícia não encontrou o jovem até o momento.

Portanto, a PC disse que informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Cachoeiro: assassino confesso de Roseli Valiati será julgado no dia 26

O Tribunal de Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a pauta dos processos para julgamento em 2024. Um deles é o do assassino confesso da vendedora Roseli Valiati Farias, morto com um tiro na cabeça no dia 17 de outubro de 2021.

No entanto, o julgamento será no dia 26 de março, às 9h, no salão nobre do Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro, e aberto ao público.

O pecuarista Alexandre Vaz Nunes está preso desde o dia 20 de outubro de 2021. Ele confessou que matou e enterrou o corpo de Roseli. O crime chocou a cidade pela crueldade.