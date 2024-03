Motorista morre em acidente grave na BR-262 em Marechal Floriano

Um motorista, de 44 anos, morreu após se envolver em uma batida entre um carro de passeio e um caminhão baú no km 63 da BR-262, em Marechal Floriano, na manhã desta quarta-feira (13).

A Polícia Rodoviária Federal informou que a equipe atendeu uma ocorrência de colisão entre um carro e um caminhão.

Ainda, segundo a PRF, a vítima, que é natural de Ipatinga, em Minas Gerais, estava conduzindo o carro de passeio. Com o impacto da batida, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta de 09h23, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal em Marechal Floriano.

A Polícia encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriomente, liberado para os familiares.

PRF detêm homem com arma e drogas em Marechal Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), deteve um homem que transportava uma arma de fogo e drogas em Marechal Floriano.

Segundo informações da polícia, o motociclista estava conduzindo uma moto com o licenciamento vencido. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre .380 e uma pequena quantidade de maconha.

Portanto, os agentes encaminharam a ocorrência para a delegacia do município.

