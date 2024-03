Mais cinco cidades do Sul emitem alerta de chuvas fortes

Após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), manter o alerta vermelho de chuvas intensas para o Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (22), os municípios de Castelo, Guaçuí, Apiacá e Bom Jesus do Norte também divulgaram alerta para seus respectivos municípios.

Na última quinta-feira (21), os municípios de Vargem Alta, Alegre, São José do Calçado e Mimoso do Sul já haviam emitido o alerta.

Leia também: Vem chuva! Inmet mantém alerta vermelho e emite outros dois para o ES

Segundo o Inmet, o novo aviso se estende até o próximo domingo (24). O acúmulo da água da chuva pode chegar até 100 milímetros, com ventos superiores a 100 km/h.

O Instituto ainda informa que há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.