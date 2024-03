Mais de 1.000 maços de cigarros irregulares são apreendidos em Alegre

Um homem, de 43 anos, foi detido na tarde da última terça-feira (5), após ser flagrado por policiais militares realizando transporte de maços de cigarros irregulares em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h17, os militares abordaram um veículo durante um Cerco Tático realizado no município. Nas buscas no interior do veículo, identificaram que havia sendo transportado de forma irregular 1000 maços de cigarro.

Leia também: Dupla é detida com armas e munições durante operação em Iúna

No entanto, o motorista chegou a apresentar uma nota fiscal do produto com data em outubro de 2023. Em contato com a Secretaria da Fazenda, os policiais constataram que a nota fiscal já havia sido utilizada em outras ocasiões e estava fora da validade.

O suspeito foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos.