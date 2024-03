Mais de 800 famílias atingidas pelas chuvas em Guaçuí

A forte chuva que atingiu o Sul do Estado também afetou o município de Guaçuí, no Caparaó. Segundo informações do COMPDEC, mais de 800 famílias foram atingidas.

O nível do Rio Veado que corta a cidade subiu e ficou acima da cota de 6 metros, alagando ruas e casas. Pessoas tiveram que ser resgatadas pela Defesa Civil. Guaçuí registrou um acumulado de 149,42 milímetros de água da chuva em 24 horas

Os bairros mais atingidos foram Edite Castro e São Miguel, na sede do município. Equipes da Defesa Civil e Assistência Social percorrem a cidade realizando o levantamento dos estragos causados pela forte chuva.

A Prefeitura de Guaçuí, informou que pessoas desalojadas e desabrigadas estão sendo levadas para o Ginásio de Esportes do município.