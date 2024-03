Março Lilás: programação em Cachoeiro terá palestras e exames preventivos

Em Cachoeiro, a campanha Março Lilás, que aborda a importância da prevenção e cuidados ao câncer do colo do útero, estará centralizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Portanto, ao longo do mês, serão ofertadas palestras, salas de espera temáticas e realização do exame preventivo do colo do útero. Todavia, o exame possibilita a detecção de câncer nessa região, um dos mais letais para as mulheres.

Contudo, para ter acesso ao exame, basta que a mulher procure a UBS mais próxima de casa, com documentos de identificação e cartão do SUS, para agendamento da coleta de material para análise e instruções sobre o procedimento.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que o preventivo deve ser feito, periodicamente, por toda mulher que tem ou já teve vida sexual, principalmente, as que têm entre 25 e 59 anos. Contudo, a princípio, o exame tem que ser realizado anualmente. Aliás, após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, pode passar a ser feito a cada três anos.

Março Lilás

“Março Lilás é um importante período no qual intensificamos as ações de prevenção desta doença. Portanto, o exame e as informações são imprescindíveis na luta e no combate ao câncer do colo do útero e pedimos a participação da população nessas ações”, frisa o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Aliás, no dia 16 de março, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará o Dia D do Março Lilás em Cachoeiro. Portanto, o atendimento será das 7h às 12h, na Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa), situada na subida da rua Costa Pereira, Centro. Contudo, além disso, neste mesmo dia, as UBS receberão ações de coletas de exame preventivo (citopatológico).

Confira a programação completa

Unidade de Saúde de São Luiz Gonzaga – quinta-feira (7), 8h

– Palestra com a temática: Prevenção do colo do útero

Unidade de Saúde Novo Parque – sexta-feira (8), 8h30

– Evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher

Unidade de Saúde de Itaoca – sábado (9), 8h30

– Palestra com a temática: Prevenção do colo do útero

– Durante o mês, às quartas e quintas, serão ofertados dez preventivos pela manhã e à tarde

Unidade de Saúde de Córrego dos Monos – terça-feira (12), 8h

– Palestra com a temática: A importância da prevenção do colo do útero

– Durante o mês, às quintas, serão ofertados dez preventivos pela manhã e à tarde

Unidade de Saúde do Zumbi – terça-feira (19), 8h

– Sala de espera informativa sobre prevenção

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde de São Vicente – quarta-feira (20), 8h

– Palestra com a temática: A importância da prevenção do colo do útero

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde do Vilage da Luz – quarta-feira (20), 8h

– Sala de espera informativa sobre prevenção

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde de Pacotuba – sexta-feira (22), 8h

– Palestra com a temática: A importância da prevenção do colo do útero

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde do Abelardo Machado – sexta-feira (22), 8h

– Palestra com a temática: A importância da prevenção do colo do útero

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde do Gilson Carone – terça-feira (26), 8h

– Sala de espera informativa sobre prevenção

Unidade de Saúde do Ibitiquara – todas às quartas de março, 8h

– Sala de espera informativa sobre prevenção

– Coleta de preventivos

Unidade de Saúde do Vila Rica – todas às quintas-feiras de março, 8h

– Coleta de preventivo

Unidade de Saúde do Otto Marins – todas às quintas-feiras de março, 8h

– Coleta de preventivo