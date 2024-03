MDB de Ibatiba: Luciano Pingo, Dra. Criziane e Beto da Saúde

O vice-governador Ricardo Ferraço visitou a Terra dos Tropeiros recentemente e garantiu o fortalecimento da legenda para 2024.

O partido agora conta com o prefeito Luciano Pingo, a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno e o secretário de Esportes e Lazer Betinho da Saúde. Vereadores deverão filiar-se na sigla nos próximos dias.

Retornando à legenda, o prefeito Luciano Pingo organiza a mesma para as eleições deste ano e de início garante que o partido voltará a ocupar cadeira no Executivo e Legislativo municipal.

“Com uma frente já formada pelos partidos MDB, Republicanos, PSB, PSDB, PRD e Solidariedade, vamos buscar diálogos com outras forças políticas e garantir que o município continue no caminho do desenvolvimento”, destacou Pingo.

A filiação da vice-prefeita Dra. Criziane Moreno e do secretário de Esportes e Lazer Betinho da Saúde destaca que o MDB poderá disputar a Prefeitura no município.

“Estaremos lado a lado nesta caminhada liderada pelo prefeito Pingo no município de Ibatiba e vamos continuar trabalhando por esta Terra”, citou o vice-governador Ricardo Ferraço.