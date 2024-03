Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 75 milhões nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21), a Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 75 milhões no concurso 2.703. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

No último concurso 2.702, sorteado na terça-feira (19), tiveram 67 apostas que acertaram cinco números e ganharam R$ 57.510,24 e 4.694 apostas que acertaram quatro números e ganharam R$ 1.172,67. Saiba mais em clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras, na página da modalidade.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

Timemania

Ainda na quinta-feira (21), a Timemania acumulada pode pagar R$ 21,3 milhões pelo concurso 2.069. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 120 mil de rendimento no primeiro mês.

A modalidade é um produto de prognóstico específico no qual o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um Time do Coração, entre 80 times. São sorteados sete dezenas e um Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50.

Na Timemania também é possível fazer bolão, que permite até 15 cotas e pode ser feito no volante. O apostador pode ainda repetir a aposta por até 12 concursos sequenciais, pela Teimosinha.