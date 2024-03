Resultado da Mega-Sena: aposta simples leva sozinha prêmio de R$ 118,2 milhões

Uma única aposta de Recife (PE) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 118.265.926,76 do concurso 2.705 da Mega-Sena que foi sorteado nesta terça-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo

A saber, os números sorteados foram: 02 – 16 – 22 – 27 – 35 – 47

De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 182 apostas acertaram cinco números, e ganharam R$ 32.797,02. Dos acertadores da quina, dois são do Espírito Santo, das cidades de Pinheiros e Vitória.

Já na quadra, ao todo foram 10.213 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 834,93 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (30), com estimativa de prêmio de R$ 4 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.