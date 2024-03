Menino de Guaçuí com doença rara consegue doação de medula

Momento de muita alegria! O pequeno Raynner Pereira Leal, de 12 anos, de Guaçuí, foi surpreendido no último domingo (17), pela equipe médica do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, com a informação de que ele teria conseguido a medula para o tratamento da doença rara: a Adrenoleucodistrofia.

A mãe, Meirieelen Pereira contou a origem da medula e como a doação foi feita até chegar no Raynner. “O doador é um homem de 23 anos, que foi encontrado na Alemanha através do banco de dados. Os médicos conseguiram uma forma da medula ser colhida lá, pois o doador não podia vir a Curitiba. O Raynner recebeu a medula dia 28 de fevereiro, porém, não podíamos falar antes, pois não saberíamos se a medula iria pegar. Mas, Graças a Deus, no último domingo (17), recebemos a notícia de que a medula tinha pegado”, explicou.

Meirieelen contou ainda que o filho ficou muito feliz com a notícia de que a medula tinha pegado. “O Raynner está bem e ficou muito feliz com a notícia de que receberia a medula. Graças a Deus essa notícia maravilhosa chegou até a nós”, conta.

Além disso, a equipe surpeendeu o pequeno Raynner com a notícia pela equipe médica do hospital. Os funcionários do hospital prepararam um bolo de brigadeiro, se fantasiaram com objetos festivos e cantaram uma música bem animada para entrar no quarto.