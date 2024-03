Mês da Mulher: Sine disponibiliza mais 300 vagas exclusivas para elas

No mês da Mulher, o Sine Vitória realiza processos seletivos para o preenchimento de 380 vagas exclusivas para as trabalhadoras, desta quarta (6) até a sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Anteriormente a agência havia anunciado 80 vagas de emprego, no entanto, nesta terça-feira (5), uma empresa atacadista decidiu aproveitar o momento e a estrutura da agência para selecionar 300 mulheres para atuação em diferentes segmentos, de administrativo a vendas.

As seleções serão realizadas em esquema de feirão: as candidatas aprovadas sairão já praticamente contratadas e haverá formação de cadastro de reserva. Para se candidatar às funções disponibilizadas, é preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo.

Confira abaixo o calendário das seleções.

* Dia 6, das 9h às 16h30

* Dia 7, das 9h às 11h30

* Dia 8, das 13h30 às 16h30

Durante toda a semana, as mulheres têm atendimento prioritário para os demais serviços do Sine, como Seguro Desemprego, e para as demais vagas ofertadas pela agência. Ao todo, são 2.059 oportunidades para homens e mulheres.

Para saber mais informações, basta acessar a plataforma Trabalha VIX, pelo site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. E para receber o encaminhamento é preciso comparecer ao Sine, localizado na Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.