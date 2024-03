Mimoso do Sul tem 90% do comércio devastado pela chuva, aponta prefeito

A tempestade que atingiu Mimoso do Sul, neste sábado (23), além de vidas, também destruiu quase todo o comércio da cidade.

Conforme explica o prefeito Peter Costa, o impacto da tempestade para a economia foi devastador.

“A cidade a gente não recupera com cinco anos, dez anos. Isso aí não vai recuperar. Quantidade de lojas, 90% do nosso comércio foi todo atingido completamente”, lamenta o chefe do Poder Executivo de Mimoso do Sul.

Em visita a cidade, neste domingo (24), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou a criação de medidas emergenciais e ressaltou a importância do apoio de todos os setores da sociedade para incentivar os empresários e empreendedores na retomada e reconstrução do município.

Vídeo: Divulgação