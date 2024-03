Mini Messi: conheça o pequeno jogador que vem encantando Cachoeiro

Arthur Backer Lima, de seis anos, vem chamando atenção dos cachoeirenses nas partidas de futebol, que joga na base. O pequeno atleta é chamado e conhecido pelos amigos como “mini Messi”, por contas de suas habilidades dentro das quatro linhas.

Arthur mora com sua família, em Cachoeiro de Itapemirim, e treina futsal na escolinha “bola no pé”, localizada no Colégio Jesus Cristo Rei. O jogador mirim, também treina no campo do Grêmio S.A, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro.

O pequeno atleta, iniciou sua carreira com apenas quatro anos de idade. Na ocasião, os pais colocaram ele na escolinha de futebol, em 2021. No começo, a ideia era apenas fazer atividade física, porém o talento de Arthur, fez com que se destaca-se no esporte. “Não imaginava que meu filho teria tanto talento, e foi ali que ele se apaixonou ainda mais pelo esporte e nunca mais parou. Faz cada treino com muita vontade e dedicação. Um garoto com várias qualidades, que chama a atenção com seu grande talento no futebol”, ressaltou Marceli Backer, mãe do jogador.

Contudo, Marceli ainda reforçou o sentimento que tem ao ver seu pequeno jogador em campo. “Quando ele está nos jogos, sentimos uma emoção gigantesca. Ouvir todos perguntando a idade e dando parabéns, é algo sem explicação”, finalizou.

Família de futuros jogadores?

O goleiro Davi Lucas Backer, irmão do pequeno craque, tem oito anos, e também treina no mesmo local que o irmão. Phellipe de Backer, é primo dos dois atletas, tem 12 anos, e ajuda muito Arthur com dicas e conselhos sobre futebol, já que é mais velho e também pratica o esporte.

