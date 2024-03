Próximas exibições do documentário ‘Corredores’ acontecem em Castelo

Quem quiser conferir o documentário Corredores, produzido pelo Instituto Últimos Refúgios, já pode se programar. Assim, as próximas exibições gratuitas acontecem neste sábado (9), no Cinemark do Shopping Vitória; nos dias 14 e 15 de março, respectivamente, na sede do Parque Estadual do Forno Grande e na Fazenda do Centro, ambos em Castelo; e no dia 27 de março no Cine Metrópolis, na Ufes.

A sessão do Cinemark está com ingressos esgotados, mas para as demais não é necessário de inscrever.

Aliás, a produção de 70 minutos, dirigida por Klaus Berg e com roteiro e produção de Raphael Gaspar e direção de fotografia de Leonardo Merçon, mostra a importância do Corredor Ecológico existente entre o Parque Estadual da Pedra Azul, a Reserva Ambiental Águia Branca e o Parque Estadual do Forno Grande, apresentando personagens locais reais, histórias curiosas e uma natureza exuberante captada em seis expedições de um complexo trabalho de registro de imagens, sempre respeitando o tempo e os ciclos da natureza.

O trailer de Corredores está disponível no site www.ultimosrefugios.org.br/doccorredores e no Youtube @ultimosrefugios. A trilha sonora, feita por Arthur Navarro, toca nos principais tocadores de música.

Contudo, o documentário Corredores foi realizado com recursos públicos do Governo Federal, viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Aliás, o projeto é realizado pelo Instituto Últimos Refúgios, com patrocínios da ArcelorMittal e do Grupo Águia Branca, e apoio do Parque Estadual Pedra Azul, da Reserva Águia Branca, do Parque Estadual Forno Grande, da Pedra Azul Aventura, da Diaço e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Além disso, o Instituto Américo Buaiz oportunizou a exibição do filme no Shopping Vitória.

Exibições gratuitas

09/03 (sábado)

Às 8h30 – conversa com os produtores após a sessão

Cinemark do Shopping Vitória – entrada pelas portas principal ou lateral ao lado da padaria Monza

Av. Américo Buaiz, 200 – Enseada do Suá, Vitória

Inscrições esgotadas!

14/03 (quinta-feira)

Horário a definir

Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo

Não é necessário fazer inscrição!

15/03 (sexta-feira)

Horário a definir

Fazenda do Centro, em Castelo

Não é necessário fazer inscrição!

27/03 (quarta-feira)

20h

Cine Metrópolis, na Ufes

Não é necessário fazer inscrição!