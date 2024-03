“Momento de aflição que estamos vivendo”, menciona Nirrô

O prefeito do município de Alegre, Nirrô Emerick, na manhã deste sábado (23), em comunicado oficial por meio de suas redes sociais e na Rádio Fama FM, solicitou o apoio aos alegrenses pelo momento em que a cidade está passando.

Em suas falas, o prefeito informou que as equipes da prefeitura e voluntários estão realizando os levantamentos dos estragos causados pelo forte temporal que caiu no município na noite dessa sexta-feira (22).

“Estamos vivendo um momento de aflição. A prefeitura precisa do apoio do povo alegrense neste momento. Nossas equipes estão realizando os levantamentos por todo o município”, menciona Nirrô.

Segundo o prefeito, diversos prédios públicos foram afetados, inclusive o Almoxarifado e o Patrimônio Central da Prefeitura, que foi totalmente atingido. A estimativa é que mais de 10 milhões em bens teriam se perdido devido à água da chuva.

Além disso, Nirrô agradeceu aos prefeitos da região que não foram atingidos e disponibilizaram apoio com caminhões pipa e caçamba para retirar entulhos que estão espalhados pelas ruas da cidade.

A Prefeitura de Alegre está solicitando apoio em doações de alimentos, roupa de cama e colchões. Também já foram disponibilizados alguns pontos de coleta: Igreja Católica da sede, Igreja Batista de Celina, 3º Batalhão da Polícia Militar e AABB.

