Moradores do distrito de Pacotuba são retirados de casa após chuva forte

Os moradores do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, estão sendo retirados de suas casas após a forte chuvas que atingiram a região neste sexta-feira (22).

De acordo com o coordenador da Defesa Civl, Inácio Darós, o nível de água subiu e invadiu as residências. Moradores estão sendo retirados de suas casas e sendo levados para o Ginásio de Esportes “Sylvia de C. Soares”.

Leia também: Nível do rio Itapemirim está em 2,30m e pode subir nas próximas horas

Inácio informou ainda que equipes da Defesa Civil, Assistência Social e Manutenção e Serviços estão no local.

Fotos: Inácio Daróz/Defesa Civil Fotos: Inácio Dároz/Defesa Civil Fotos: Inácio Daróz/Defesa Civil