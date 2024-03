Morre Eric Carmen, cantor de “All by Myself”, aos 74 anos

Eric Carmen morreu no último fim de semana aos 74 anos. O cantor de rock liderou os pioneiros do power-pop dos anos 70, os Raspberries, antes de embarcar em uma carreira solo. Aliás, ele ficou mais conhecido por seu sucesso All by Myself. Sua morte foi anunciada em seu site por sua esposa, Amy Carmen. No entanto, ela não informou a causa e disse apenas que ele morreu “enquanto dormia, no fim de semana”.

“É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Eric Carmen”, escreveu a esposa do artista. “Nosso querido, amoroso e talentoso Eric nos deixou dormindo no fim de semana. Ele se confortaria em saber que, durante décadas, sua música tocou tantas pessoas e que a música será seu legado duradouro. Por favor, respeitem a privacidade da família enquanto lamentamos essa grande perda”, acrescenta Amy Carmen.

No entanto, a mensagem termina com a citação “Love is all that matters… faithful and forever” (O amor é tudo o que importa… fiel e para sempre), parte da música Love Is All That Matters do álbum solo de Carmen de 1977, Boats Against the Current.

Os Raspberries, formados em Cleveland, estouraram no cenário do rock americano. Em 1972 fizeram sucesso com seu álbum de estreia autointitulado, com seu maior sucesso, Go All the Way. A música provocativa para sua época, cantada do ponto de vista de uma jovem mulher.

A carreira de Eric Carmen

Aliás, Dave Swanson, do site Ultimate Classic Rock, chamou-a de “a música power pop definitiva de todos os tempos”, como viria a ser chamado o estilo emergente, conhecido por unir harmonias vocais da era dos anos 60 aos riffs de guitarra crocantes dos anos 70.

“A explosão inicial do Who leva a um verso bem ao estilo dos Beatles, antes de chegar a um refrão esquecido dos Beach Boys”, escreveu ele. “Assim foi a mágica da criação da música do Raspberries.

Contudo, eles conseguiram pegar as melhores partes e ideias da década anterior e transformá-las em algo novo, porém familiar. “O segundo álbum do Raspberries, Fresh, também lançado em 1972, seria o de maior venda, na 36ª posição. Ele apresentou dois sucessos entre os 40 mais vendidos, I Wanna Be With You e Lets Pretend.

“Conhecida por seus ternos combinando e imagem limpa, a banda foi considerada por alguns críticos como ultrapassada, embora sua influência na música rock crescesse com o tempo.

Canções de sucesso

Aliás, depois que a banda se desfez, em meados da década de 1970, ele se dedicou ao soft rock, se estabeleceu como artista solo e alcançou sucesso com músicas como All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It e Hungry Eyes

No entanto, na década de 1980, dois de seus maiores sucessos vieram de trilhas sonoras. Para o filme Footloose, de 1984, ele coescreveu Almost Paradise, que foi gravada por Mike Reno e Ann Wilson, e escreveu e cantou Hungry Eyes, do filme Dirty Dancing, de 1987. Make Me Lose Control alcançou a terceira posição em 1988. (Com agências internacionais).

