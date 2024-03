Moto Clube de Guaçuí ajuda famílias afetadas pelas chuvas em Apiacá

Os integrantes do Moto Clube Guardiões do Caparaó, em Guaçuí, se mobilizaram durante essa última semana para arrecadar donativos para ajudar as famílias afetadas pelas fortes chuvas do último final de semana em Apiacá, um dos municípios mais afetados pelas fortes chuvas no Sul do Estado.

Guilherme Mandrake, presidente do Moto Clube Guardiões do Caparaó, menciona que, observando que as chuvas em Guaçuí estavam sob controle, os integrantes do Moto Clube se mobilizaram em ação interna para ajudar o próximo.

“Na última semana, com toda a catástrofe que aconteceu em nossa cidade e cidades vizinhas, nós nos mobilizamos em ações internas para ajudar o próximo. Em conversa com o Moto Clube, que já estava mais tranquilo em relação à nossa cidade de Guaçuí, por ações rápidas e com uma proporção menor de alagamentos, decidimos ajudar o Moto Clube de Marimbondos, em Apiacá.”

Segundo Mandrake, durante a semana, realizaram o recolhimento de diversos donativos, como roupas, cestas básicas e material de limpeza.

“Saímos essa semana pedindo no comércio de Guaçuí e aos associados do Moto clube. Assim, arrecadamos uma quantidade ótima. Conseguindo levar uma quantidade de roupas, cestas básicas e materiais de limpeza. Realmente era inacreditável o que presenciamos, uma situação de calamidade, a cidade destruída, muito triste”, menciona o presidente do MC.

Mandrake ainda relata que, apesar de toda a destruição que viram, também foi possível ver uma cidade unida para crescer novamente.

“Fomos com fé e esperança e vimos uma cidade unida para crescer novamente. Os irmãos do Marimbondos Moto Clube de Apiacá estão empenhados e nós dos Guardiões do Caparaó MC fizemos o nosso melhor e estamos à disposição”, ressaltou Guilherme.