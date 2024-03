Em meio a tragédia, família reabre farmácia para inspirar comerciantes em Mimoso

Em meio a um cenário de destruição, surge uma esperança em Mimoso do Sul, município do Sul do Espírito Santo que foi devastado por uma tempestade que caiu no dia 23 de março.

De acordo com o prefeito Peter Costa (Republicanos), 90% do comércio da cidade ficou comprometido após o temporal.

Entre os estabelecimentos atingidos está a EcoFarma, que mesmo em meio aos desafios, decidiu reabrir as portas para inspirar outros empreendedores e empresários, que perderam tudo, a não desistirem.

Veja o depoimento completo: