Acidente entre motos e cavalo deixa três pessoas feridas em Cachoeiro

Dois homens, ambos de 45 anos e uma mulher, ficaram feridos após baterem em um cavalo que estava no meio da pista na ES-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito próximo a entrada do distrito de São Joaquim. No local, os policiais identificaram o motociclista caído no asfalto e sendo socorrido por populares.

Uma mulher, que se identificou sendo esposa do motociclista de 45 anos, informou que estavam na moto Honda CB 300R, de cor vermelha, vindo de Castelo, quando foram surpreendidos por um cavalo de cor preta no meio da rodovia. O condutor não conseguiu desviar e acabou batendo no animal.

Na colisão, o condutor e a garupa caíram no chão. A mulher teve ferimentos leves pelo corpo e inchaço na testa. Já o motociclista de 45 anos sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e se encontra em estado grave.

No entanto, um outro motociclista, de 45 anos, que seguia em uma moto Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha, na mesma mão de direção das vítimas anteriores, quando não avistou o cavalo caído na pista e acabou batendo no animal.

Na queda, a vítima sofreu ferimentos leves e fraturou a perna esquerda. A PM interditou a pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e socorreu as três vítimas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dos pacientes não foram informados.

A moto Honda CB 300R foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES por estar com o licenciamento atrasado. Já a Honda NXR 160 Bross foi liberada para os familiares da vítima.

Contudo, a PM acionou o Centro de Zoonoses de Cachoeiro para realizar a remoção do animal que veio a óbito na pista. Os militares não tiveram acesso ao dono do animal.