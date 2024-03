Motociclista morre em acidente grave na BR-101

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente grave na tarde desta sexta-feira (8), no km 68 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 14h45. Na batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um médico constatou a morte. A Perícia da Polícia Civil foi acionada

Por conta do acidente, a pista está parcialmente interditada.