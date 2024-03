Carreta com soda cáustica tomba na BR-262, em Conceição do Castelo

Uma carreta carregada com soda cáustica tombou às margens da Rodovia no km 122, da BR-262, em Conceição do Castelo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe de agentes informou saída de pista envolvendo uma carreta de transporte de produto perigoso (Hidróxido de Sódio, solução). O motorista, que teve ferimentos leves, disse que o tanque está vazio, porém, não está descontaminado.

Leia também: Rodovia interditada para retirada de bloco na BR-101, em Rio Novo

Equipes do Corpo de Bombeiros e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos do Espírito Santo (IEMA) estão no local, além do Samu.