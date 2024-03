Motociclistas: saiba como usar o capacete com segurança

A Polícia Civil de Ibitirama investiga a morte de um motociclista encontrado morto ao lado de sua moto, em uma estrada rural do município. Após os exames de necropsia, não foram constatadas lesões de arma de fogo e sim lesões causadas por pedaços do próprio capacete da vítima.

A causa da morte levanta uma discussão sobre a maneira correta do uso do capacete, que no Brasil é obrigatório. Mas, existem muitos motociclistas que abusam e acabam não fazendo o uso correto e até mesmo, não sabem dos riscos que a falta do equipamento pode causar.

Por isso, o gerente do Departamento de Educação de Trânsito, Paulo Bento, explica que o uso adequado do equipamento reduz e muito o risco à vida. “O uso do capacete é obrigatório por lei para o motociclista e também para a garupa no Brasil. No entanto, não basta apenas colocá-lo na cabeça sem qualquer critério de escolha do equipamento. Estudos ligados a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam, por exemplo, que o uso adequado do capacete reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances do motociclista sobre ferimentos mais graves na cabeça”, conta.

No entanto, para que a segurança esteja garantida, os motociclistas precisam respeitar a forma adequada do uso. “Na falta do equipamento, há o risco de acidente de trânsito. Apesar do percurso ser curto, não é só ele que está transitando. Saiu com o veículo é obrigatório colocar o capacete”, explica.

Confira as dicas de como usar o capacete com segurança

Além disso, Paulo dá algumas dicas de como comprar e usar o capacete com segurança. “Para a maior segurança, na hora que for fazer a compra do capacete, observe se o equipamento possui o selo do Inmetro. Aliás, existem alguns tipos de capacete, são eles:

O aberto, também chamado de Jet, pois lembra os capacetes de pilotos de caças da aeronáutica. Ele protege da testa até as têmporas e início do pescoço.

O fechado, também conhecido como capacete integral, é o modelo fechado no queixo. É um dos mais utilizados e fáceis de se encontrar, com opções mais acessíveis também. Ele oferece uma boa proteção ao motociclista ou passageiro.

O misto, que é um modelo que combina os dois anteriores. Basicamente, ele possui uma queixeira removível, de acordo com a escolha do usuário.

O escamoteável ou modular, é aquele que apresenta um mecanismo que possibilita levantar a parte frontal, expondo a face do motociclista. É muito usado por motoboys e pelas forças policiais, pois dá agilidade para abrir o capacete sem precisar retirá-lo por completo.

O cross, uma versão do capacete integral é o modelo Cross. Ele é usado principalmente para motos off road, como motocross e rally.

E por fim, o vintage. Ele pode ser fechados ou abertos, com pala e sem viseira, exigindo o uso de óculos. Há ainda a versão aberta com viseira tipo bolha, que dá um toque a mais de estilo e ainda protege o motociclista em uma viagem de moto, por exemplo. Entre suas principais características, temos o design esportivo, com entradas de ar mais destacadas, a pala para proteger do sol e a ausência de viseira, sendo obrigatório o uso de óculos de proteção.