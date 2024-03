Motorista de caminhão morre preso às ferragens após acidente na BR-262

Um motorista de caminhão morreu após sofrer um grave acidente na BR-262, em Marechal Floriano, no início da noite desta terça-feira (5). De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão em que a vítima estava tombou na altura do KM 54, próximo ao trevo de Paraju. A dinâmica do acidente não foi informada.

Por conta do forte impacto, a cabine do veículo ficou bastante destruída e o motorista ficou preso às ferragens. Uma equipe do Samu foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas segundo a PRF, o motorista não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do homem e o trânsito precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a PRF, a perícia da Polícia Civil foi acionada às 18h50, e a ocorrência foi encerrada à 00h30.