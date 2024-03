Motorista fica preso às ferragens em acidente na ES 482, em Cachoeiro

O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após se envolver em uma batida com outro caminhão na noite da última sexta-feira (1º), na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe foi acionada, por volta das 19h30, para atender uma ocorrência de colisão entre veículos. Os bombeiros foram ao local e constataram que dois caminhões haviam se chocado.

Leia também: Motorista morre após grave acidente na BR-101 Sul, em Cachoeiro

Uma pessoa, do sexo masculino, ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelos militares. Após os trabalhos, a vítima foi encaminhada a uma Unidade de Saúde de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado. A causa do acidente é desconhecida.