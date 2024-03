Motorista morre após grave acidente na BR-101 Sul, em Cachoeiro

O motorista de um veículo morreu após bater de frente com uma carreta na tarde desta sexta-feira (1º), no km 419 da BR-101 Sul, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 15h. Além da PRF, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Eco101 estão no local realizando os trabalhos.

A pista está totalmente interditada e a ocorrência segue em andamento.

