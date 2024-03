PM recupera moto com restrição de furto e roubo em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), recuperou uma moto com restrição de furto e roubo na manhã desta segunda-feira (11), no município de Atílio Vivácqua.

A PM informou que durante a realização da fiscalização de trânsito no município de Atílio Vivácqua, denominada como “Operação Kadron“, os militares abordaram um jovem, de 19 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha e que possuía descarga livre.

No entanto, os policiais realizaram verificações de praxe, e constataram que a moto encontrava-se com restrição de furto/roubo.

Contudo, ao ser questionado a respeito da origem da motocicleta, informou que adquiriu de seu pai, pagando uma quantia de R$ 2 mil reais. Segundo ele, no momento da compra, não conferiu os documentos do veículo.

Sendo assim, os policiais conduziram o jovem ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, os militares removeram a moto ao pátio credenciado pelo Detran|ES no município de Cachoeiro.

Dupla de moto bate em viatura e atira em policiais em Atílio Vivácqua

Policiais militares detiveram um homem após bater com a moto na viatura e atirar contra policiais na última quinta-feira (7), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram uma motocicleta de cor preta com dois suspeitos. O carona estava sem capacete, onde a guarnição deu ordem de parada que não foi obedecida. Aliás, neste momento, na tentativa de fugir, os suspeitos bateram com a motocicleta na porta dianteira do carona da viatura, que caíram em seguida.

Entretanto, o piloto se levantou e efetuou um disparo contra a guarnição. Os militares efetuaram dois disparos contra eles. O piloto deixou cair o revólver e correu para o meio do mato. Os policiais conduziram para a 7ª delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.