Motorista envolvido em acidente em Cachoeiro ingeriu bebida alcóolica

O motorista que estava no veículo envolvido no acidente na tarde do último domingo (10), na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, havia ingerido bebida alcóolica.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, encontraram um carro de passeio Volkawagen/Gol, de cor branco, parado perpendicular a via e uma motocicleta caída no canto contrário.

Além disso, o piloto de 29 anos e a garupa da moto, de 24 anos, estavam sendo atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do carro, de 43 anos, explicou que seguia com o veículo, quando a motocicleta invadiu a contramão e acabou batendo de frente com o veículo. Além disso, ele contou que havia ingerido bebida alcoólica anteriormente, mas não realizou o teste do bafômetro da maneira correta instruída pelos militares.

Contudo, o condutor realizou outro exame de alteração da capacidade psicomotora, sendo constatado mais de dois sinais com alteração.

O Samu socorreu as duas vítimas da moto em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Segundo a equipe médica, as vítimas tiveram múltiplas fraturas.

Portanto, após atendimento médico, a Polícia Militar conduziu o motorista do carro à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Idosa morreu atropelada em Cachoeiro

A idosa Creuzeli Fardim Simonato, de 68 anos, morreu após ficar internada na UTI da Santa Casa de Cachoeiro.

A Polícia Militar informou que a idosa tentava atravessar a faixa de pedestre, quando foi atingida por um veículo em alta velocidade, onde o condutor de 59 anos estava bêbado.

Entretanto, a polícia prendeu o motorista e soltou após a Justiça conceder a liberdade provisória e intimado a pagar uma fiança de R$ 3 mil.