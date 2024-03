MP vai investigar servidor que negou ambulância para paciente no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), através da Promotoria de Justiça de Nova Venécia, abriu uma investigação sobre o ex-chefe da Central de Ambulâncias da cidade, Eduardo Cesana. Em um áudio vazado, Cesana nega atendimento a um cidadão com base em críticas à administração.

Uma mensagem que circulou em grupos de aplicativo de mensagem no último fim de semana revela a situação. Segundo o áudio, um homem solicita uma ambulância para atender um morador que machucou o pé e que teve a solicitação negada.

Após a solicitação, o atendente Eduardo Cesana, responde: “Não vou atender ele, não. Ele fala muito mal da administração. Manda ele ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”. André Fagundes, prefeito de Nova Venécia, condenou a fala do servidor.

Eduardo Cesana renunciou ao cargo de chefe da Central de Ambulâncias logo após o caso receber grande repercussão na imprensa.

De acordo com informações do Portal Rede Notícia junto a fontes do MPES, existem indícios de que o ex-chefe da Central de Ambulâncias, possa ter cometido crime de improbidade administrativa. Esse tipo de crime é caracterizado pela violação dos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade, bem como pelo enriquecimento ilícito no exercício do cargo.

Segundo as fontes, ouvidas em sigilo, o áudio de Cesana não passa no pente-fino da moralidade e da impessoalidade, caracterizando o crime de improbidade. O MPES informou que também haverá uma frente criminal de atuação do órgão contra o ex-chefe.

Confira o diálogo:

Solicitante: O X. (nome do morador, ocultado pela reportagem), vigia da prefeitura, que trabalha na rodoviária, caiu e pelo visto quebrou o pé.

Chefe da Central de Ambulância: Você está perto dele?

Solicitante: Não, ele ligou…

Chefe da Central de Ambulância: Deixa ele lá. Tá bom? Não vou atender ele não. Deixa ele se virar, ele fala muito mal da administração.

Solicitante: Mas é cidadão, né?

Chefe da Central de Ambulância: Não, deixe quieto. Manda ele ligar para o Samu.

Solicitante: Qual o número do Samu?

Chefe da Central de Ambulância: É o 192.

Solicitante: Eu sei que ele fala mal…

