Mulheres dialogam sobre políticas públicas em Ibatiba

A 7° edição do Café com Elas novamente faz história reunindo um público feminino de todas as idades, classes com um só objetivo: discutir políticas que contribuem para o empoderamento feminino. E elas estiveram ‘em peso’ no encontro realizado nesta quinta-feira (15), marcando mais uma noite de atividades da Semana da Mulher em Ibatiba.

A vice-Prefeita Dra. Criziane Moreno ao lado da Secretária de Estado das Mulheres Jacqueline Moraes, também Ex-vice-governadora do Estado, da Secretária de Assistência Social Nilcilaine Florindo receberam as mulheres ibatibenses para um bate-papo com café e claro muita alegria, coragem e discussões sobre o Poder da Mulher na sociedade.

Mulheres empoderadas

“Sim eu fui camelô, só tinha a quinta série e consegui me formar em Direito e, sim, cheguei ao Governo do Estado como a primeira Vice-governadora do ES e conto com toda alegria essa história para vocês para que cada uma saiba que com esforço, confiança todas vocês podem realizar os seus sonhos”, enfatizou Jacqueline Moraes durante o Café com Elas.

A vice-prefeita Dra. Criziane Moreno também destacou a importância das mulheres para o desenvolvimento de uma sociedade. ‘Tenho essa oportunidade incrível hoje de poder ajudar e participar da vida de vocês estando em um cargo político a convite do Prefeito Luciano e, por isso, estamos aqui hoje para reforçar mil vezes que o nosso papel é fundamental na construção de uma sociedade justa para todos”, disse Dra. Criziane Moreno.

Prefeito presente

O Prefeito Luciano Pingo participou do evento feminino e também foi convidado para falar às mulheres ibatibenses.

“Tenho muito orgulho de poder colaborar diariamente com este trabalho feito com cada uma de vocês. Nossa gestão tem políticas públicas que reconhecem e valorizam o papel da mulher na nossa sociedade”, pontuou o Prefeito Luciano Pingo.

A Primeira-dama do Município Dra. Patricia Ribeiro, a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo Gecinete Pimentel, a Secretária Municipal de Educação Silvia Scussulin, a coordenadora do Saúde na Escola Juliana Moreno, o Presidente do Legislativo Fernando Vieira e o vereador Leoanardo David de Carvalho também prestigiaram o Café com Elas, dentre outras autoridades.