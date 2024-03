Mulheres recebem apoio e instruções para empreender em Alegre

A prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), tem reforçado o trabalho de apoio aos empreendedores do município, por meio da Sala do Empreendedor. Às vésperas da comemoração do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a prefeitura realizou ações de fomento ao empreendedorismo feminino.

A diretora de Desenvolvimento Sustentável e Coordenadora da Sala do Empreendedor do município de Alegre, Rayane Queiróz Barbosa, reforça a importância da realização de capacitações e eventos voltados para o público feminino.

“Realizamos várias capacitações voltadas para a área de negócios para atender a população com todo apoio. Nesses encontros, reunimos líderes empresariais, especialistas e empreendedoras de sucesso para compartilhar experiências, dicas e estratégias que impulsionam o empreendedorismo feminino”, frisou Rayane.

Para Josilma Monteiro de Aguiar, empreendedora que começou a trabalhar nas feiras organizadas pela Sala do Empreendedor em 2017, esse tipo de apoio é importante, sendo uma oportunidade para apresentar o trabalho que realiza.

“Tem sido muito importante para mim. É uma ótima oportunidade de mostrar meu trabalho. Amo fazer minhas delícias. Sou grata pelo apoio da Sala do Empreendedor que sempre está nos apoiando em nosso trabalho”, disse Josilma.

Já Daniela, moradora e empreendedora no Distrito de Rive, menciona que é de extrema importância a participação na Feira do Empreendedor para se obter sucesso.

“A participação na Feira do Empreendedor tem sido de extrema importância para aumentar meus clientes, com isso contribuir para meu crescimento”, agradeceu.

Cidade mais empreendedora do Caparaó e 10ª do ES

É importante ressaltar que a cidade de Alegre conquistou no mês de agosto de 2023, o 10° lugar no Ranking das cidades mais empreendedoras do Espírito Santo. Coordenado pelo Sebrae, o município foi destaque.

Suporte ao Empreendedor

No local, são ofertadas a viabilidade do plano de negócios, até a formalização da empresa. Além disso, o cidadão recebe capacitação e também é direcionado, caso deseje, para instituições financeiras para possíveis créditos.

Além disso, são realizados atendimentos itinerantes nos bairros e distritos, além do atendimento virtual, por meio do qual o empreendedor também pode ter acesso a consultorias do Sebrae.



Os munícipes interessados na Agricultura Familiar também recebem orientações e são direcionados para consultorias e capacitações.

Segundo informado, ainda neste mês de março, a Prefeitura de Alegre vai lançar mais um projeto, envolvendo diversas secretarias, direcionado para as demandas do público feminino da cidade.

Sala do Empreendedor de Alegre

A Sala do Empreendedor de Alegre funciona de segunda a sexta-feira, 7h30 às 11h30 e 13h às 17h. Informações pelo telefone: (28) 3300-0100. Mais detalhes sobre a Sala do Empreendedor clique AQUI