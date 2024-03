No sul do País, prefeito Nirrô Emerick participa da Smart City

O Prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, embarcou nessa segunda-feira (18), para Curitiba, no sul do País, onde estará participando da missão técnica do programa “Cidade Empreendedora”. Realizado pelo Sebrae-ES, o projeto tem por objetivo levar prefeitos premiados a participar da Smart City Expo Curitiba, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, que neste ano tem como tema: “Reinventando cidades para todos”.

Alegre conquistou em agosto de 2023 o 10° lugar no Ranking das cidades mais empreendedoras do Espírito Santo, elaborado pelo Sebrae. Em um estado com 78 municípios. Com essa colocação, o município de Alegre ficou em 1° lugar na região do Caparaó, destacando-se entre os 11 municípios que compõem a microrregião.

Nirrô, está acompanhado de nove prefeitos da região Sul: Presidente Kennedy, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Piúma, Jerônimo Monteiro e Divino de São Lourenço.

Além desses prefeitos, o chefe do executivo de Vitória, Aracruz, Fundão, Montanha, Boa Esperança, João Neiva e Ibiraçu, também participam do evento. Já os chefes do executivo de Serra, Iúna, São Mateus e Água Doce do Norte foram convidados, mas não poderão comparecer.

Estímulo ao Empreendedorismo

No ano passado, o 3º Ciclo Avaliativo do programa resultou no reconhecimento dos municípios com melhor desempenho no Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE) da Gestão Pública Municipal.

“Os 30 municípios mais bem colocados nesse índice foram premiados com uma capacitação técnica de seus gestores no Smart City Expo Congress, maior evento de gestão pública inovadora do mundo. Os dez primeiros tiveram a oportunidade de participar do Smart City Barcelona, na Espanha, em novembro do ano passado. Agora, os outros 20 foram convidados a passarem pela capacitação no Smart City Curitiba”, explicou o gerente do programa Cidade Empreendedora, Eduardo Simões.

Smart City Curitiba

O Smart City acontece de 20 a 22 de março, mas neste dia 19, como pauta complementar, os prefeitos vão participar de Visitas Técnicas a diversos projetos de Curitiba para conhecer ações e estratégias pioneiras em inovação e empreendedorismo, além de modelos consolidados de governança e gestão pública.

“Essa participação estimula o engajamento dos prefeitos dos municípios com o programa, promovendo a atualização profissional, orientações técnicas, trocas e debates construtivos, com possiblidade de realização de networking, capaz de gerar parcerias futuras”, acrescentou Eduardo.

O evento vai reunir especialistas de todas as áreas para compartilhar ideias e soluções sobre como criar um futuro melhor e mais sustentável para as cidades e seus cidadãos. O time de palestrantes inclui nomes de vários países da América Latina e os tópicos abordados incluem mudanças climáticas, governança, mobilidade, inovação e transformação digital.

Ano passado, durante o Smart City Barcelona, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, prêmio concedido pela FIRA Barcelona, na cerimônia de reconhecimento dos projetos inscritos no evento realizado em novembro de 2023. A capital paranaense superou as finalistas Barranquilla (Colômbia), Izmir (Turquia), Makati (Filipinas), Cascais (Portugal) e Sunderland (Inglaterra) e foi a vencedora por apresentar programas e projetos consistentes de planejamento urbano, com grande impacto econômico, social e ambiental.

Reinventando cidades para todos

O Smart City Expo Curitiba é o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. Com o tema “Reinventando cidades para todos”, a quinta edição do evento será realizada nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024 no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, e reunirá representantes do setor público, empresas, universidades e sociedade civil.

O objetivo do evento é reinventar as cidades para torná-las mais sustentáveis e eficientes, contemplando soluções tecnológicas. Além disso, o evento oferece oportunidades de networking, apresentação de projetos inovadores e troca de conhecimento entre os participantes.

Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora, é realizado desde 2021 pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), com apoio do governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

O projeto é aplicado em cada um dos 78 municípios capixabas, o objetivo da iniciativa é promover a melhoria do ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas.