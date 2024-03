Prefeitura de Alegre e SECTI assinam acordo de cooperação técnica

A última sexta-feira (14) marcou um grande avanço na educação profissional e na tecnologia da cidade de Alegre com a Cerimônia de abertura dos Cursos de Tecnologia da Informação (TI) na Carreta SmartLab do SENAC, além da celebração da assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Alegre e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI).



A Unidade Móvel SmartLab, uma inovadora carreta de 62m², é um verdadeiro marco para o ensino tecnológico itinerante. Dotada de recursos de alta tecnologia, como TV de tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas e drones, a SmartLab tem como objetivo expandir a presença e o impacto educacional do Senac por todo o Estado.

Projeto vitrine

O projeto é uma vitrine de oportunidades, oferecendo 60 vagas nos cursos de Informática para Jovens no turno da manhã, Montagem e Manutenção de Notebooks à tarde, e Criação de Websites à noite, cada um com carga horária de 120 horas. Esta iniciativa é uma demonstração de comprometimento com o desenvolvimento das habilidades digitais entre os jovens e adultos da cidade.



Estiveram presentes o prefeito Nirrô Emerick, o vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, o secretário de Estado da SECTI, Bruno Lamas, representantes do SENAC, vereadores, servidores municipais e alunos dos cursos, além de membros da comunidade local, que prestigiaram o evento, reforçando a importância da parceria e do investimento em educação e tecnologia.

Parceria

A importância desta parceria e do investimento em recursos de alta tecnologia é imensa. Estes cursos não só capacitam os cidadãos de Alegre com habilidades digitais essenciais para o mercado de trabalho moderno, mas também fomentam o crescimento econômico local, incentivam a inovação e a criação de novas empresas no campo da tecnologia da informação.

Esta iniciativa é um exemplo de como a educação alinhada à tecnologia pode ser um catalisador para a transformação social e econômica, gerando um impacto positivo duradouro na comunidade.