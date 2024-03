“O empreendedorismo empodera a mulher”, afirma psicóloga

Visando fortalecer o empoderamento e construir um caminho de sucesso, apoio e crescimento para o público feminino, a Prefeitura de Alegre, na região do Caparaó, vai realizar no dia 27 de março, às 18h, no CRAS do município, a oficina “Construindo Caminhos”. O evento conta com a parceria da Sala do Empreendedor, Núcleo Margaridas, Acisa e Sebrae.

Promovida pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a oficina contará com palestras inspiradoras e atividades práticas em diversas áreas.

Emancipação da mulher

Ediane Vital, secretaria de Assistência Social e Diretos Humanos de Alegre, ressalta que a oficina foi planejada pensando na valorização da mulher no cenário atual.

“Nesse mês, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, queremos trazer um pouco de conhecimento às mulheres, visando sua emancipação”, comenta.

A secretária ainda frisa que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, tem buscado parcerias para promover as mulheres no mercado de trabalho.

“Para nós, da Secretaria Executiva de Assistência Social, é muito importante buscar parcerias, que promovam as mulheres ao mercado de trabalho. Essa iniciativa visa um movimento maior com a formação de um grupo de empreendedoras que terão oportunidades de evoluir, buscar novas formas de empreender e se valorizar”, explica.

Autoestima abalada

Graziela Ferreira, secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alegre, pontua que a 10ª edição da pesquisa Data Senado 2024, publicada em fevereiro deste ano, mostra que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem. Em geral, esse patamar permanece o mesmo, considerando as margens de erro, em todo território nacional.

A maioria das mulheres não denunciam, pois dependem financeiramente do agressor. Os dados mostram ainda que um dos fatores de risco à mulher em situação de violência é a conduta do agressor de impedi-la de trabalhar ou estudar.

“Esse fato acontece diariamente em nosso município. Mulheres sofrendo violência física e, principalmente, psicológica. Essas mulheres têm sua autoestima e sensação de segurança atingida por agressões verbais, ameaças, insultos e humilhações”, frisa Graziela.

A secretária ressalta ainda que a oficina terá momentos motivacionais, despertando nas mulheres a possibilidade de recomeço de vida, com resgate da autoestima, demonstrando que é possível se tornarem empreendedoras, contribuindo assim para a sua autonomia econômica e social.

Benefícios de empreender

Outro braço importantíssimo para a realização da oficina “Construindo Caminhos” é a Sala do Empreendedor. A coordenadora Rayane Queiroz, comenta que, além de contribuir para o crescimento da economia e para a criação de empregos, o empreendedorismo feminino transforma também as relações sociais.

“Quando mulheres alcançam a autonomia financeira, não precisam mais se submeter a relacionamentos abusivos e violentos, pois não dependem mais de terceiros para se sustentar. O ato e a ação de empreender promove benefícios para toda a sociedade. Além de ajudar a reduzir a desigualdade de gênero, a liderança das mulheres nas empresas colabora para tornar as organizações mais inovadoras, diversas, inclusivas e flexíveis”, pontua.

Rayane explica também que a Sala do Empreendedor oferta todos os serviços, desde orientação, formalização e capacitações, através da parceria Sebrae. O objetivo é unir forças para poder ofertar à mulher uma forma digna e próspera.

Empoderamento feminino

A psicóloga do Núcleo Margaridas, Letícia Ola enxerga o empreendedorismo como mais uma ferramenta para combatermos a violência contra a mulher.

“O empreendedorismo empodera a mulher, que passa a prover o sustento de sua família trabalhando, muitas vezes, ao lado de seus filhos. Para que a mulher seja dona de sua própria vida, precisa ter seu próprio dinheiro”, completa a psicóloga.

Serviço

Evento: Oficina “Construindo Caminhos”

Data: 27 de março

Horário: 18h

Local: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS “Sebastião Dino”, localizado à Rua José Silveira Domingues, S/N, Campo de Aviação.

Serviços ofertados: como se tornar uma MEI; acesso a linhas de crédito; dicas valiosas do Sebrae; momento motivacional único; valorização da mulher no campo e muito mais.

Crédito: PMA