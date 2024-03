“O fórum é um divisor de águas”, afirma produtor

O médico veterinário Leandro Pinheiro da Silva também é empreendedor no setor de piscicultura no município de Muniz Freire. Para Leandro, o Fórum Inova Capixaba – Agricultura in Foco, Fórum de Piscicultura, realizado entre quinta (14) e sexta-feira (15), foi um divisor de águas no setor.

“Foi um divisor de águas, pois divulgou nossos produtos. Além disso, recebendo capacitação com grandes nomes do setor de piscicultura”, menciona o veterinário.

Em parceria com seu cunhado, Leandro foi um dos pioneiros na criação de tilápia no município de Muniz Freire.

Realização e apoio

A feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que teve como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista na integra!