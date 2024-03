“Quero produzir tilápia”, diz empreendedor

Com a oportunidade de participar do Inova Capixaba – Agricultura In Foco, o Fórum de Piscicultura, em Muniz Freire, o empreendedor Paulo Sergio do Amaral decidiu que quer ser o novo produtor de tilápia do município.

“Estou procurando outra rentabilidade, além do que já temos aqui no município. A cultura aqui é café com leite, e esse projeto da prefeitura tem nos ajudado a buscar uma nova via de ganho. Já sou assistido no projeto “Mais Peixe”, e estou muito satisfeito. Participando da feira, decidi que quero ser o mais novo produtor de peixe de Muniz Freire”, afirma o empreendedor.

Assim como Paulo Sergio, diversos outros empreendedores estiveram no evento buscando novas alternativas de renda.

Com a capacitação e orientações ofertadas pela prefeitura, Incaper e demais parceiros, os produtores saíram querendo produzir para diversificar.

Realização e apoio

A feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que teve como tema o Fórum de Piscicultura, foi realizada pela GFC Eventos e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista completa!