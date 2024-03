Oftalmologista explica que dengue também pode afetar os olhos

Os números de casos da dengue só aumentam no Estado e no Brasil. Dor de cabeça, dor muscular, nas articulações, febre e cansaço são alguns dos sintomas mais comuns. Mas, o que muita gente não sabe é que os olhos também podem ser afetados pela doença.

Recentemente, uma universitária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quase ficou cega por causa do mosquito. Ela chegou a ficar com apenas 20% da visão do olho esquerdo e apenas 3% do olho direito.

No entanto, o médico oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória, Pedro Largura, explica que a dengue é uma doença sistêmica e que, por isso, também pode afetar os olhos.

De acordo com ele, o mais comum é sentir dores atrás dos olhos. Isso devido a inflamação nos tecidos que recobrem a estrutura do globo ocular. “Além de ser doloroso movimentar os olhos, os pacientes podem apresentar uma dificuldade de focar e por isso ficar com a visão turva”.

Dengue pode afetar os olhos

Em casos mais graves da doença, o médico conta que também é possível que ocorra hemorragias no olho. “Na dengue hemorrágica, por exemplo, há uma queda no número de plaquetas, elevando a chance de uma hemorragia acontecer na superfície ou interior do olho”, ressalta.

O especialista enfatiza que quando ocorre o sangramento na camada externa, o primeiro indício é o surgimento de uma mancha de cor vermelha, porém geralmente não acarreta perigos. Por outro lado, quando se dá no interior, a condição é mais grave e os sinais são discretos. “Conforme a condição avança, a qualidade da visão vai piorando”, afirma.

Cuidados

Na última semana, o Governo do Estado decretou estado de urgência em saúde devido ao aumento dos casos de dengue no Espírito Santo.

De acordo com o Ministério da Saúde, no estado são 33,4 mil casos prováveis de dengue, com três óbitos confirmados. Para evitar maiores complicações, alguns cuidados são importantes:

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo, se possível

Elimine focos de água parada

Coloque telas em janelas

Aplicar inseticidas e larvicidas

Em caso de febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou no corpo, náuseas e manchas na pele, procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa. Não faça uso de medicamentos sem conhecimento médico.