Onda de calor intenso leva a recorde na demanda de energia no Brasil

A onda de calor intenso que tem causados altas temperaturas em quase todo o país nos últimos meses fez com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrasse um novo recorde na demanda máxima de carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN).

No último dia 15 de março, às 14h37, a poucos dias do fim do verão a demanda chegou a 102.478 megawatts (MW). O patamar foi atendido por 92,5% de energia sustentável. No mesmo dia, houve recorde de carga média no valor de 91.338 MW-médio.

Os dois recordes anteriores de demandas máximas de carga foram observados no dia 7 de fevereiro deste ano (101.860 MW) e em 14 de novembro do ano passado (101.475 MW), informou o ONS nesta segunda-feira (18). Já o recorde anterior de carga média ocorreu em 17 de novembro de 2023, com 90.596 MW-médio.

Portanto, desde novembro de 2023, o SIN vem registrando sucessivos recordes na demanda instantânea de carga, em função das ondas de calor recordes registradas no país.

Onda de calor intenso com os dias contados

Aliás, o outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 0h06. Ele se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília. Já teremos mudanças nas condições de tempo no primeiro dia da nova estação, devido ao avanço de uma nova frente fria.

Segundo a Climatempo, com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, as pancadas ganham mais intensidade em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro e na divisa dos dois estados com Minas Gerais. Neste dia, o risco de temporais aumenta – inclusive nas capitais. Portanto, atenção para agitação marítima no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A passagem desta frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico e marca o fim da onda de calor no país. De acordo com a Climatempo, o país a entrada de um pouco de ar frio que vai aliviar o calor intenso em muitos estados brasileiros. A semana vai terminar com temperaturas mais baixas no Sul e no Sudeste e diminuição das temperaturas altas no Centro-Oeste do país.

Cidades do sul de Minas, região da Zona da Mata e parte do Sul do Espírito Santo ficam em alerta para o risco de temporais. Aliás, o mar fica agitado no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro neste dia.