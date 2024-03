Onda de frio extremo pode chegar ao Brasil em 2024? Entenda

A onda de frio intensa que atinge os países do Hemisfério Norte está sendo marcado por nevascas e temperaturas que chegaram a −30ºC. O fenômeno preocupa especialistas e levanta uma dúvida: será que o inverno brasileiro também terá extremos climáticos, assim como ocorreu no verão?

Em entrevista ao Globo Rural, o meteorologista da Climatempo, Vinicius Lucyrio, disse que os brasileiros não precisam se preocupar. A onda de frio pode ocorrer, mas não de maneira tão intensa como nos EUA.

Isso porque, este fenômeno ocorre por influência do vórtice polar, uma área de baixa pressão atmosférica repleta de ar gelado localizada no Ártico.

A massa de ar se expande e impulsiona ventos frios para regiões mais ao Sul da América do Norte. Conforme se aproxima da América do Sul, o ar frio é aquecido pela temperatura dos oceanos e perde suas características polares. Por isso, mesmo durante a estação mais fria do ano, é improvável que o Brasil enfrente um inverno tão rigoroso.

O fenômeno, responsável por causar quedas bruscas na temperatura, é comum durante essa época do ano. No entanto, a expansão do vórtice polar está ocorrendo de forma mais acentuada no início de 2024, provocando ondas de frio intensas nos Estados Unidos, Canadá e países europeus.

O que é uma onda de frio?

A onda de frio é caracterizada por uma sequência de, no mínimo, cinco dias em que se observa queda expressiva de temperatura, em comparação com a média para determinada época do ano, em uma área ampla. Ela pode ocasionar precipitação de neve e geada em algumas regiões.

Apesar de 2023 ter quebrado recordes históricos de altas temperaturas em todo planeta e especialistas alertarem para um aquecimento ainda mais intensificado nos próximos anos, extremos climáticos ainda podem provocar ondas de frio, como ocorre neste momento.