Paciente realiza última sessão de quimioterapia e recebe surpresa; veja

Após uma batalha de seis meses contra o linfoma de Hodgkin, Geiza Pompermayer, de 46 anos, conquistou a vitória sobre o câncer graças ao tratamento na Unimed Sul Capixaba. Ela foi submetida à última sessão de quimioterapia na segunda-feira (11/03) e seguirá mantendo acompanhamentos periódicos, mantendo seus planos de vida e inspirando esperança em todos que passam pela doença.

Neste dia tão marcante para Geiza, ela foi surpreendida de forma emocionante pelos pais, filha, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos, que se uniram à equipe da Unimed Oncologia para celebrar este momento. “Tudo é um processo, e esse acolhimento da família, a rede de apoio dos amigos e familiares é muito importante. Agradeço o atendimento e acolhimento dos profissionais da Unimed Oncologia, uma equipe maravilhosa, isso é muito importante para o resultado positivo do tratamento”, comemora Geiza.

De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) o Linfoma de Hodgkin (LH) surge quando os linfócitos ou os seus precursores que moram no sistema linfático, e que deveriam nos proteger contra as bactérias, vírus, dentre outros perigos, se transformam em uma célula maligna que desencadeia uma reação inflamatória, que passa a aglomerar células normais de defesa junto com células malignas e formam a massa tumoral.

O que é linfoma?

Segundo o hematologista da Unimed Sul Capixaba, Cláudio Brito, o Linfoma é um tipo de câncer que está entre os dez cânceres mais prevalentes no Brasil. “De acordo com dados do INCA, os linfomas estão entre os 10 cânceres mais prevalentes, sendo que 20% dos casos correspondem ao Linfoma de Hodgkin”.

Ainda não se sabe o motivo para o surgimento do linfoma de Hodgkin, mas se sabe que é uma doença adquirida. Pode ocorrer em qualquer idade, porém os jovens de 25 a 30 anos são os que mais recebem o diagnóstico.

Atualmente, o linfoma Hodgkin é um dos linfomas em que o tratamento avançou bastante nos últimos anos. “Temos uma grande variedade de medicamentos para combater o linfoma Hodgkin, como: quimioterapias convencionais, imunoterapias, drogas-alvo, terapias celulares como o transplante de células tronco entre outros”, explica o hematologista.

Unimed Sul Capixaba

A Unimed Sul Capixaba oferece uma estrutura completa para proporcionar um alto nível de atendimento. “Temos na Unimed Oncologia uma estrutura física excelente e uma equipe multidisciplinar muito competente, comparável a grandes centros de referência no Brasil”, lembra o médico Claudio Brito.

Todavia, para a mãe de Geiza, Célia Maria Pompermayer, foi um impacto muito grande quando soube do diagnóstico. “Tentei ao máximo me manter forte para ser a força para ela. Mas sempre vem aquela preocupação, ainda mais por ela ter uma filha pequena, fiquei imaginando a cabeça dela ao receber a notícia. Mas ao mesmo tempo ficamos muito confiantes, com fé em Deus acima de tudo e confiança nos médicos”.

Sobretudo, ela conta que quando sua filha foi fazer a biópsia toda a família já estava com viagem marcada para Aparecida do Norte. “Fomos toda a família e isso fortaleceu muito para ela e para todos nós”.

No momento da última quimioterapia de Geiza, Célia se emocionou. “É um dia de alegria, festa e agradecimento. Estou ansiosa e muito feliz. Agradecemos a Deus, aos médicos, enfermeiros e toda a equipe da Unimed Oncologia, que são maravilhosos e tratam a gente com muito carinho”.

Unimed Oncologia

A Unimed Oncologia se destaca por sua equipe multidisciplinar composta por profissionais qualificados, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas. Assim, o atendimento é individualizado e agendado, permitindo uma abordagem personalizada, levando em consideração suas necessidades e possibilidades terapêuticas.

Além disso, durante a quimioterapia, os pacientes recebem um lanche funcional personalizado rico em proteínas, e são oferecidos suplementos alimentares proteicos, visando minimizar os efeitos colaterais do tratamento, como a queda da imunidade e a perda de massa muscular, enquanto melhoram a adesão e os resultados terapêuticos.

Contudo, a unidade oferece tratamento humanizado e com conforto para o cliente. Em um espaço moderno, a Unimed Oncologia conta com recepção própria no Hospital Unimed, 11 boxes para tratamentos e dois consultórios médicos.

A Unimed Oncologia está localizada na rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 1329, no bairro Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim (rodovia Cachoeiro X Safra), anexo ao Hospital. Também realiza atendimentos particulares e convênios. Para entrar em contato basta chamar a assistente virtual Isa no WhatsApp (28) 2101-6255.

Veja mais fotos:

Fotos: Divulgação/Unimed Sul Capixaba