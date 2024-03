Pai ajuda polícia prender suspeito de roubar celular da filha em Muqui

O pai de uma estudante ajudou a polícia prender o suspeito de roubar o celular da filha, na manhã desta terça-feira (12), no bairro São Pedro, em Muqui.

A Polícia Militar (PM), informou que os militares receberam informações que o suspeito havia realizado dois roubos em via pública. Um desses roubos foi a estudante de 20 anos. Ela teve o celular, um Iphone 11, roubado na última segunda-feira (11), na porta de casa quando chegava da faculdade.

A estudante procurou os policiais para informar o fato e disse que o pai dela estaria monitorando a localização do celular.

Nesta terça-feira (12), o pai da jovem acionou os militares para informar que localização do aparelho telefônico estava na Rua Fortunato Fraga, em Muqui.

No local, os policiais avistaram o suspeito. Ele viu os militares e tentou fugir, porém, foi alcançado e abordado no quintal próximo da casa do suspeito.

Contudo, a Polícia Militar encontrou com ele o celular da estudante e uma faca. Questionado, o suspeito confirmou ter efetuado os crimes.

Portanto, a Polícia Militar conduziu o suspeito para a 7ª Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim, para as providências cabíveis, juntamente com o material apreendido.

Criminosos armados roubam motocicleta e trocam tiros com a PM em Muqui

Criminosos armados trocaram tiros com policiais militares na noite da última quinta-feira (8), após roubarem uma motocicleta na Rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui, municípios do Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que a garupa, de pele escura, usava calça escura e camisa clara. Já o piloto, de pele clara, vestia bermuda de cor vermelha.

No entanto, durante buscas, os policiais encontraram um aparelho celular e um par de chinelos que estavam junto da motocicleta. Aliás, minutos depois, os militares encontraram um dos suspeitos caminhando descalço às margens da rodovia. Ele tentou fugir novamente, mas acabou detido.

Diante dos fatos, o suspeito e os materiais recuperados foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia não localizou o outro suspeito.