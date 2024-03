Pai denuncia filho após ser visto escondendo produtos furtados em Iúna

A Polícia Militar deteve um homem com equipamentos furtados na lavoura em Uberaba, zona rural de Iúna, na tarde da última terça-feira (12).

A PM informou que o pai contou aos militares que viu seu filho escondendo na lavoura um esmeril e uma bomba de pulverização. Além disso, contou que não os produtos não eram do local e que o suspeito é usuário de drogas.

Policiais perguntaram ao suspeito sobre os produtos. Ele alegou ter comprado de um cidadão, mas que não saberia dizer quem seria ou onde mora em Iúna.

Portanto, a Polícia Militar conduziu o suspeito e o material apreendido para Delegacia de Polícia para demais providências.

A Polícia Militar (PM), deteve um homem após desacatar policiais na noite do último sábado (9), no bairro Quilombo, em Iúna.

A polícia disse que a guarnição foi acionada por populares que informaram que em uma residência estaria ocorrendo uma briga e que a mulher gritava muito.

No entanto, os militares foram até a residência e constatou que estava tendo uma discussão calorosa e que os ânimos estavam exaltados. Após o chamado, a mulher atendeu a porta juntamente com seu companheiro, de 24 anos.

Ela relatou que ambos ingeriram bebida alcoólica durante o dia em Iúna e eles começaram uma discussão por ciúmes, dizendo que ela estaria sendo infiel. Segundo ela, foi apenas uma discussão e ela não queria representar contra ele, pois tudo era efeito da bebida, que ele não a agrediu e não apresentava lesões aparentes.

Durante uma conversa com os policiais, o companheiro começou a se exaltar dizendo que não devia nada para polícia e que ninguém a chamou polícia.

Muito alterado, o homem começou com uma resistência, se negando a ficar na posição de abordagem, tentando se esquiar da ação policial e dizendo que ninguém iria colocar a mão nele.

Portanto, a Polícia Militar conduziu o homem para atendimento médico em Iúna e posteriormente até a sede da 2ª Companhia para lavratura pelo crime de resistência. O policial que durante imobilização sofreu uma lesão em dedo anelar esquerdo.

