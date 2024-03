Pessoas com Síndrome de Down têm mais tendência a problemas oculares

Neste dia 21 de março é comemorado o Dia internacional da Síndrome de Down. Uma condição genética que, além de comprometer a parte cognitiva, pode coexistir com diferentes comorbidades. Dentre elas, alterações oculares que precisam de diagnóstico e tratamento precoce.

Esta síndrome acontece pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos, ao invés de dois. A médica oftalmologista do Hospital de Olhos de Vitória Yessa Vervloet, explica que a alteração genética afeta o desenvolvimento e a estrutura de várias partes do corpo, incluindo os olhos. “A anatomia ocular também é alterada, o que acaba predispondo estas pessoas a uma série de problemas visuais”.

Distúrbios oculares

Os distúrbios oculares geralmente são os mesmos que ocorrem em qualquer outro indivíduo. Eles somente tendem a acontecer com mais frequência e, às vezes, de uma forma mais acentuada.

Um dos problemas mais incidentes nessas pessoas, segundo a especialista, são as ametropias. “É comum que eles tenham mais problemas como miopia, hipermetropia e astigmatismo”, declara a médica.

A hipotonia muscular, isto é, os músculos mais fracos das pessoas com síndrome de down também é outro fator que leva a dificuldades visuais mais frequentes. “Pela hipotonia, esses pacientes podem ter dificuldade na visão de perto, pois o foco nessa distância depende muito da força do músculo intra-ocular”, ressalta a oftalmologista.

Outro distúrbio comum é a catarata, que pode estar presente ao nascimento ou se desenvolver nos primeiros anos de vida. “A catarata, apesar de ser uma doença muito conhecida em idosos, também pode acontecer na infância. Essa forma tem uma incidência maior em pacientes com síndrome de Down. É necessário uma cirurgia imediata para impedir problemas maiores”.

Além disso, outras doenças potencialmente graves, como estrabismo e ceratocone, também são mais frequentes nesses pacientes.

Síndrome de Down: cuidados com os olhos

Devido a outras comorbidades, os responsáveis pelas crianças síndrome de down por vezes acabam ignorando as idas ao oftalmologista, mas a médica faz o alerta: “As consultas oftalmológicas para essas pessoas são tão importantes como qualquer outra consulta. Os olhos precisam de uma atenção redobrada, especialmente porque se as alterações forem diagnosticadas a tempo, o tratamento em geral tem bons resultados e impacta diretamente na qualidade de vida desses pacientes”.