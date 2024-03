PM localiza ponto de tráfico de drogas após denúncia anônima em Ibatiba

A Polícia Militar localizou o ponto de tráfico de drogas em Ibatiba após denúncias anônimas na noite da última quinta-feira (14).

No boletim concedido pela PM, retrata que os militares realizaram o monitoramento do possível ponto de tráfico no bairro Brasil Novo, sendo constatado o comércio feito por um homem 27 anos.

Na sexta-feira (15), a equipe constatou a aproximação de um outro homem, de 35 anos, conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta.

No entanto, após alguns segundos, o homem de 27 anos entrou na casa e saiu com uma bolsa branca entregando ao condutor de 35 anos, que pagou R$ 100,00 em espécie.

Diante disso, a equipe da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar realizou a abordagem e localizou um pedaço de substância análoga à maconha. Diante do flagrante, os militares foram até a casa do suspeito e abordaram ele na calçada.

Os militares encontraram nove tabletes de maconha, uma balança de precisão, uma faca, seis pedaços menores da mesma substância e uma quantia de R$ 112,00.

Além disso, os policiais apreenderam também a motocicleta Honda Biz e um veículo Chevrolet/Cruze, pertencentes ao suspeito, que eram utilizados para o transporte da droga.

Portanto, os militares conduziram os suspeitos no tráfico de drogas em Ibatiba para o Departamento de Policiais e Justiças de Venda Nova do Imigrante.