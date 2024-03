VÍDEO | Poste pega fogo e deixa bairros sem energia em Cachoeiro

Diversos bairros ficaram sem energia em Cachoeiro, nesta segunda-feira (18), após um poste pegar fogo, na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília.

O fato ocorreu, por volta das 12h30, nas imediações do posto de distribuição da Selita. Por causa do incêndio, alguns estabelecimentos comerciais ficaram sem energia em Cachoeiro.

Não há informações sobre vítimas e nem o que pode ter provocado as chamas no equipamento. O fornecimento de energia foi reestabelecido por volta das 13h30.

No Gilberto Machado, por exemplo, estabelecimentos comerciais e residenciais ficaram mais de 40 minutos sem energia.

Contudo, a EDP informa que, após acionamento, deslocou uma equipe para o local.

“Imediatamente, uma equipe foi deslocada para o local, onde os técnicos constataram que o fogo iniciou e afetou, exclusivamente, os cabos de empresas de telecomunicações”, afirma.

Entretanto, a EDP aponta que o incêndio não causou “impacto no fornecimento de energia, que permanece normalizado”.

A Distribuidora ainda esclarece que como os cabeamentos mencionados pertencem e são de responsabilidade de empresas de telecomunicações, são essas empresas as responsáveis pela operação, manutenção e recolhimento de seus cabos e equipamentos.

A Concessionária também reforça que notificará as empresas responsáveis quanto a necessidade de reparo dos fios o mais rápido possível.

